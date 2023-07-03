انت الأن تتابع خبر بيان مهم من المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة العراقية الأردنية للصناعة، المكلفة بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق، عن تمديد فترة بيع وثائق عطاء تطوير مشروع المدينة لغاية 13 تموز الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان ،الاثنين، أنه يمكن الحصول على الوثائق من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ووزارة الصناعة والمعادن العراقية.

يشار إلى أن الشركة الأردنية العراقية للصناعة، مملوكة للحكومتين الأردنية والعراقية ومقرها بغداد.