انت الأن تتابع خبر السعودية تمدد خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، عن تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه تموز الحالي، لشهر آخر، ليشمل شهر آب مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج السعودية في شهر آب 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن هذا الخفض يأتي بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في نيسان الماضي والممتد حتى نهاية كانون الأول 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس؛ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.