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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مكاتب السياحة في باريس تحذر: 25% إلغاء في حجوزات الأجانب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 08:08 مساءً - فرانس برس _ تسببت أعمال العنف في فرنسا في إلغاء حجوزات من جانب سياح أجانب خاصة الأمريكيين وهم فئة من الزبائن تعد مهمة لدى باريس ، كما أعلن جان – فرنسوا ريال مدير مكتب السياحة في العاصمة.
وأكد، أنه إذا استمرت أعمال الشغب هذه، فلن يكون الأمر جيدا لصورة فرنسا قبل عام من الألعاب الأوليمبية. ويشغل جان فرنسوا ريال أيضا منصب مدير عام مجموعة “مسافري العالم”.
وحول الأخطار على صورة فرنسا والموسم السياحي الصيفي، قال “نعم، هناك خطر فعلي وذلك حتى إن هدأت الأمور لأن كثيرا من السياح يرتابون من الأخطار. هي المرة الثانية في ثلاثة أشهر نشهد فيها حوادث خطيرة. سبق أن حصلت أزمة حاويات القمامة التي اندلعت في الربيع خلال التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، التي كان لها أثر كارثي، لقد رأينا خلال تلك الفترة موجة من إلغاء آلاف الحجوزات خصوصا حجوزات الفنادق”.
وأضاف “اليوم في باريس مع أعمال العنف تم إلغاء آلاف الحجوزات. في مطلع يوليو، أعتقد أنه لدينا ما بين 20 و25 في المائة من إلغاء الحجوزات في باريس من الزبائن من الخارج ولن أفاجأ أن تكون الأرقام نفسها بالنسبة لفرنسا. بالنسبة للزبائن الأمريكيين، هناك 15 في المائة من إلغاء الحجوزات في العاصمة بعدما بدت السياحة في فرنسا كأنها “استفادت” من الحرائق في كندا والإضرابات في الولايات المتحدة”.
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