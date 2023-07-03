انت الأن تتابع خبر شركة أردنية من أقوى 10 شركات صناعية في الشرق الأوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتلت شركة مناجم الفوسفات، المركز الثامن بين أقوى 10 شركات صناعية في الشرق الأوسط للعام الحالي، وبقيمة سوقية بلغت 4.1 مليار دولار، بحسب تصنيف فوربس الشرق الأوسط.

وضمت قائمة فوربس كبريات الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن احتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية بين القطاعات الأكثر تمثيلا في القائمة لأقوى شركات المنطقة، نظرا لأن قطاع الصناعة يعتبر عصب التنمية الاقتصادية للدول ومحرك النمو.

وبلغت القيمة السوقية للشركات الصناعية التي ضمتها القائمة بحسب فوربس، 186.1 مليار دولار، بمجموع أصول مقداره 162 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي مبيعاتها 92 مليار دولار، بأرباح صافية بلغت 20.1 مليار دولار.

وبلغت مبيعات شركة مناجم الفوسفات الأردنية بحسب فوربس، 2.5 مليار دولار، وصافي أرباحها مليار دولار، في وقت بلغت فيه قيمة أصول الشركة 2.9 مليار دولار.