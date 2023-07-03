نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط في أغسطس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 10:10 مساءً - – قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين إن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس.

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