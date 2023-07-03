مال وأعمال

السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط في أغسطس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط في أغسطس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 10:10 مساءً - – قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين إن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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