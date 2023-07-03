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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تخفض إمدادات النفط في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 11:09 مساءً - سي إن بي سي .. قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الإثنين،، إن روسيا ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.
وقال في بيان “في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يومياً من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية”.
وارتفعت أسعار النفط الإثنين في أعقاب إعلان السعودية تمديد خفض الانتاج الطوعي حتى أغسطس.
وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين إن المملكة ستمدد خفض الانتاج الطوعي بمقدار ميلون برميل يومياً لشهر آخر حتى أغسطس.
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