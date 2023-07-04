مال وأعمال

أوكرانيا تبدأ موسم تصدير الحبوب الجديد بكميات ضئيلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوكرانيا تبدأ موسم تصدير الحبوب الجديد بكميات ضئيلة من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 12:12 صباحاً - – قالت وزارة الزراعة الأوكرانية يوم الاثنين إن صادرات الحبوب في الأيام الأولى من يوليو الجاري، الشهر الأول من الموسم الجديد الذي يستمر حتى يونيو 2024، بلغت 34 ألف طن فقط، أي نصف الكمية خلال الفترة نفسها من 2022.

predco_adv_2021

وقالت الوزارة إن الكمية في الموسم الجديد شملت حتى الآن 9 آلاف طن من القمح و25 ألفا من الذرة.

وبلغت الصادرات في الموسم المنصرم بالكامل قرابة 49 مليون طن متجاوزة كمية الموسم السابق له التي بلغت 48.4 مليون.

BonatMisr

وقالت رابطة الشركات الرائدة في قطاع الزراعة والأغذية الأوكراني إن الجمهورية السوفيتية السابقة صدرت ما إجماليه 3.8 مليون طن من الحبوب و513500 طن من الزيوت النباتية في يونيو حزيران، وهو الشهر الأخير من العام التسويقي السابق.

HapiSalonWhite

وشُحن مليونا طن، أي نصف الكمية تقريبا، إلى الخارج من الموانئ المطلة على البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي لمعالجة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وحصار موانئها.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تمنع فعليا شحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، وإن كييف يجب أن تكون مستعدة لتصدير الحبوب بشكل حصري تقريبا عبر موانئ نهر الدانوب.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تبدأ موسم تصدير الحبوب الجديد بكميات ضئيلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

قد تقرأ أيضا