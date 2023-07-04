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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سلطنة عمان تنشئ منطقتين حرتين في مدينة خزائن الاقتصادية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 01:10 صباحاً - العربية دوت نت – أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، عن إنشاء منطقتين اقتصاديتين حرتين في مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة.
وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسومين سلطانيين، قضى الأول بإنشاء مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة تسمى “مدينة خزائن الاقتصادية” تخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ونص المرسوم على إنشاء منطقتين حرتين في مدينة خزائن الاقتصادية.
كما نص المرسوم على إجازة اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع لمدينة خزائن الاقتصادية، على أن تكون شركة عُمان اللوجستية ش.م.م هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها، وشركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م هي الجهة المطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.
وقضى المرسوم السلطاني الثاني بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.
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