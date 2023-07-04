نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان السعودية وروسيا خفضا إضافيا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 11:12 صباحاً - – زادت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، يوم الاثنين خفض إنتاجهما مما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع على الرغم من مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة مجددا.

وعمد تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، إلى تقليص الإمدادات منذ نوفمبر لرفع الأسعار وسط ضعف الطلب الصيني وزيادة الإمدادات الأمريكية، لكن ذلك لم ينجح حتى الآن في رفع الأسعار عن نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل.

وقالت السعودية إنها ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا شهرا آخر ليشمل أغسطس، وأضافت أن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد ذلك.

وبعد إعلان السعودية بقليل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستخفض صادراتها النفطية نحو 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وتصل التخفيضات إلى 1.5% من الإمدادات العالمية، وترفع التخفيضات الإجمالية التي تعهد بها تحالف أوبك+ إلى 5.16 مليون برميل يوميا.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في وقت لاحق يوم الاثنين إن الدولة العضو في منظمة أوبك ستخفض إنتاجها من النفط 20 ألف برميل إضافية في الفترة من أول أغسطس إلى 31 منه لدعم جهود السعودية وروسيا لتحقيق التوازن في أسواق النفط واستقرارها.

وأضافت الوزارة أن الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى آخر قدره 48 ألف برميل تقرر في أبريل نيسان.

وقال وزير النفط الليبي محمد عون إن بلاده ترحب بالقرار السعودي الذي سيكون له “مردود إيجابي على توازن السوق بين المنتجين والمستهلكين العالميين، وعلى الاقتصاد العالمي في العموم”.

وكان تحالف أوبك+، الذي يضخ نحو 40% من الخام العالمي، قد تعهد بالفعل بتقليص 3.66 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط، والتي تشكل نحو 3.6% من الطلب العالمي على الخام، بما في ذلك مليونا برميل يوميا في اتفاق أبرم العام الماضي وتخفيضات طوعية بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها في أبريل نيسان وتمتد حتى ديسمبر 2024.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6% أو 43 سنتا إلى 75.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 1652 بتوقيت جرينتش في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط 0.6% أو 39 سنتا إلى 71.03 دولار للبرميل.

وكانت السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، تعهدت في وقت سابق هذا الشهر بخفض كبير في إنتاجها في يوليو إلى جانب اتفاق أوبك+ الأوسع لخفض الإمدادات حتى عام 2024 في وقت تسعى فيه المجموعة لتعزيز أسعار النفط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة القول “إنتاج المملكة لشهر أغسطس 2023 سيبلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر الرسمي القول “هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط”.

وكانت روسيا، ثاني أكبر مصدري النفط في العالم بعد السعودية، قد أعلنت بالفعل أنها ستخفض إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا من مارس حتى نهاية العام.