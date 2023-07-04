البحرين توقع اتفاقات لاستثمار 1.3 مليار دولار في بريطانيا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 12:12 مساءً - وكالات – قال ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، على تويتر الاثنين إن المملكة وقعت مع بريطانيا مذكرة تفاهم بشأن استثمارات استراتيجية وتعاون ستجلب استثمارات من القطاع الخاص البحريني إلى بريطانيا حجمها مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.3 مليار دولار).

وأضاف ولي العهد أن الاستثمارات ستكون من خلال صندوق الثروة السيادية البحريني (ممتلكات) وإنفستكورب ومجموعة (جي.إف.إتش) المالية وشركة إدارة الأصول (أصول).

وجاء الاتفاق على هامش زيارة ولي عهد البحرين، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الإثنين، إلى بريطانيا.

شهد اقتصاد البحرين نموا قويا في عام 2022 مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، إذ أدى استمرار زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة، بحسب التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.

ووفقا لصندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة، فقد نما اقتصاد البحرين بنسبة 4.9% العام الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.7% خلال العام الحالي، واستقراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط. وذلك في ظل حال من عدم اليقين التي تعود إلى تقلبات في أسعار النفط والاضطراب المالي العالمي إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

يذكر أن وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، كانت قد أكدت تصنيف البحرين عند “‭B+/B‬” مع الإبقاء على نظرة مستقبلية “إيجابية”.