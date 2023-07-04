انت الأن تتابع خبر الأردن: قطاع الزراعة يحتل المرتبة الأولى بمساهمته بالنمو المحلي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، الثلاثاء، نتائج التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2023، حيث أظهرت النتائج المبينة نمواً في الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته 2.8% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الاول من عام 2022.



وأظهر النمو بالأسعار الثابتة ارتفاعا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022) حيث كان قد نما بمقدار 2.0%.



وبالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت التقديرات الأولية أن جميع القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، حيث حقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4% مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الانشاءات بنسبة 5.9% مساهمًا بمقدار 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبه بلغت 4.8% وبمساهمة مقدارها 0.42 نقطة مئوية، ويليه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5% وبمساهمة مقدراها 0.10 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.





