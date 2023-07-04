انت الأن تتابع خبر الأردن: 80% من المركبات الكهربائية صينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية، عن حجم ورادات الأردن، من السيارات الصينية، الكهربائية والهجينة، وذات محركات الاحتراق الداخلي، في ظل انتشار لافت لها في السوق الأردني.



ممثل قطاع المركبات في الهيئة، جهاد أبو ناصر، قال في تصريحات صحفية إن 80% من واردات المركبات الكهربائية التي تدخل إلى المنطقة الحرة منذ بداية العام وحتى نهاية أيار الماضي؛ “صينية” المنشأ.



وأشار أبو ناصر، إلى أن نحو ثلث المركبات التي وردت المنطقة الحرة بمختلف أنواعها وفئاتها منذ بداية العام الجاري، هي صينية المنشأ أيضا.



وفيما يتعلق بإحصائيات شهر أيار الماضي، تبين أن 75% من مركبات الكهرباء التي وردت “الحرة” ذات منشأ صيني، و38% من أنواع المركبات جميعها، بمختلف أنواعها وفئاتها، وفق أبو ناصر.



وفي السياق، قال أبو ناصر، إن العديد من المستهلكين في الأردن، باتوا يفضلون شراء السيارات الكهربائية الصينية من السوق الحرة.



وعزا ذلك لأسعارها المنخفضة مقارنة مع السيارات ذات المنشأ الأوروبي أو الأميركي؛ نظرا إلى انخفاض كلفة الإنتاج في الصين مقارنة بالدول الأخرى المصنعة للمركبات.



ولفت أبو ناصر، إلى أن استيراد المركبات الصينية وخاصة الكهربائية، عمل على تغطية شح المعروض من السيارات الكهربائية في السوق الأردني.



**حجم المركبات الواردة للمنطقة الحرّة في 2023



وكشف أبو ناصر، أن سيّارات الهايبرد شهدت نموّاً كبيراً في حجم التخليص عليها بنسبة 119.4%، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحاليّ، حيث ارتفعت من 3002 سيّارة في العام 2022 إلى 6581 سيّارة في العام 2023.



وارتفعت السيّارات الكهربائيّة بشكل عال بنسبة 105.3%، من 5265 سيّارة في العام 2022 إلى 10803 سيّارات في العام 2023.



وأكّد أبو ناصر، انّ السوق المحلّيّة تشهد تغيّرات مهمّة في نوعيّة السيّارات المطلوبة، حيث أظهرت أحدث الأرقام انخفاضاً في التخليص على السيّارات الّتي تعمل بالبنزين بنسبة 13 بالمئة، بينما تراجع التخليص على سيّارات الديزل بنسبة 27.7%."





