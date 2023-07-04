انت الأن تتابع خبر إعلان مهم من ضريبة الدخل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وضمن إجراءات أتمتة الخدمات الضريبية، أن برنامج المتابعة للمكلفين سيبدأ بالسير في اجراءات المرحلة الثانية، والتي تشمل متابعة الشركات والمنشأت والموظفين والمستخدمين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022، حيث ستشمل الإجراءات من لم يقوموا بتسليم الاقرارات خلال الفترة القانونية لتقديم الاقرارات التي انتهت في الثلاثين من نيسان الماضي.

وقالت الضريبة في بيان لها، إن هذه الاجراءات ستشمل أيضا الموظفين والمستخدمين في المؤسسات العامة والخاصة من الملزمين بتقديم الاقرارات ممن تتجاوز دخولهم من الرواتب والأجور 9 آلاف دينار للأعزب و 18 ألف دينار للمعيل، حيث أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهريا من جهة العمل لا يعفيهم من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.

واوضحت ان إجراءات المتابعة تشمل ايضا المتقاعدين كافة الذين تزيد رواتبهم التقاعدية عن 2500 دينار شهريا، مؤكدة أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل لتجاوز دخلهم من التقاعد 2500 دينار شهريا.

الغرامات

ودعت الدائرة المكلفين الذين لم يقوموا حتى هذا الوقت من العام بتقديم اقرارات ضريبة الدخل عن عام 2022، إلى ضرورة تقديمها في اقرب وقت ممكن، تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه حيث أن التأخر في تقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي انتهى في 30 نيسان، يعرض المكلف الملزم إلى غرامة تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار بالإضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.