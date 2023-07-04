انت الأن تتابع خبر الأردن: نصف الشركات مملوكة لغير الأردنيين .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر حزيران 2023 بلغت 6 ملايين دينار مشكلة ما نسبته 5.7% من حجم التداول الكلي، فيما بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 8.6 مليون دينار.



وبذلك، تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر حزيران الماضي بلغت 2.6 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 39.5 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2022.



وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2023 حوالي 84.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.7% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 109.1 مليون دينار.



وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 24.2 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 70.9 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2022.



أما من ناحية المستثمرين العرب، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر حزيران الماضي حوالي 5.5 ملايين دينار أو ما نسبته 91.1% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 8.9% من إجمالي شراء غير الأردنيين.



أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 7.1 ملايين دينار أو ما نسبته 81.8% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 1.6 مليون دينار، أي ما نسبته 18.2% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين،



وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 1.6 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 1.1 مليون دينار بالسالب خلال شهر حزيران 2023.



وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران 2023 حوالي 47.5% من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 36.8% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.



وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 31.9%، ومساهمة غير العرب 15.6% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.5%، ولقطاع الخدمات 20.5%، ولقطاع الصناعة 53.5%.