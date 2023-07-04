مال وأعمال

تراجع أسعار الذرة لأدنى مستوياتها خلال 30 شهرا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار الذرة لأدنى مستوياتها خلال 30 شهرا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 03:12 مساءً - وكالات – تراجعت أسعار الذرة خلال 30 شهرًا إلى أدنى مستوياتها، بينما واصلت أسعار فول الصويا ارتفاعها في أكبر دولة منتجة لها في العالم إلى مستوى أعلى بكثير من توقعات السوق.

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وكشفت وكالة بلومبرج أنَّ العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو انخفضت بنسبة 6.4% يوم الجمعة الماضي، وانخفضت بشكل أكبر أمس ليوم إلى أدنى مستوى لها منذ بداية يناير عام 2021 قبل أن تبدأ في التعافي، بينما قفزت أسعار فول الصويا بنسبة 6.1% يوم الجمعة الماضي، وواصلت ارتفاعها أكثر من 2% يوم الاثنين.

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وقد أحدث التقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة الماضي صدمة في الأسواق بعد أن أظهرت البيانات أن المساحة المنزرعة من فول الصويا بلغت 83.5 مليون هكتار اعتبارا من الأول من يونيو، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تدور حول 87.7 مليون هكتار.

وذكر التقرير أن المساحة المنزرعة من فول الصويا قد بلغت 5% عما كانت عليه قبل عام، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2020، بينما بلغت المساحة المنزرعة من الذرة 94.1 مليون هكتار بزيادة نسبتها 6 بالمئة عما كانت عليه قبل عام، لتتجاوز بذلك التوقعات التي كانت تدور حول 91.9 مليون هكتار.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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