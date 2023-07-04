عجز الميزان التجاري في مصر يرتفع 23.8% إلى 2.33 مليار دولار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 08:07 مساءً - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 23.8% ليصل إلى 2.33 مليار دولار مقارنة مع 1.89 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الجهاز المركزي إن الصادرات المصرية انخفضت بنسبة 44.9% في أبريل لتصل لنحو 3 مليارات دولار مقارنة مع 5.5 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي حيث انحفضت صادرات بعض السلع ومن بينها الغاز الطبيعي المسال والبترول الخام والفواكه الطازجة والملابس الجاهزة.

وأضاف بإن إجمالي واردات مصر انخفضت بنسبة 27.4% لتصل إلى 5.36 مليار دولار في أبريل مقارنة مع 7.3مليار دولار بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع ومن بينها القمح والمواد الكيماوية والحديد والصلب واللدائن.