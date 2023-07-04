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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المتحدث العسكري: التحقيق مع المتهم في واقعة الدهس بالقاهرة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 09:12 مساءً - دوت الخليج – تباشر النيابة العسكرية التحقيقات في واقعة دهس أحد الأشخاص لآخرين في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والتي قيدت برقم (170/ 2023) “جنايات عسكرية” شرق القاهرة.
وأسندت إلى المتهم جريمتي القتل العمد والشروع فيه، فيما تقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية، وجارٍ إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات، بحسب بيان للمتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عقيد أ ح/ غريب عبد الحافظ غريب.
وأكدت القوات المسلحة كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، فيما تقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصا يصدم بسيارته آخرين داخل تجمع سكني بالقاهرة الجديدة، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة زوجها وأبنائها.
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