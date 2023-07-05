: أبوظبي وأو إم في النمساوية تجريان محادثات لإنشاء…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 10:14 صباحاً - – قال مصدر مطلع لرويترز يوم الثلاثاء إن أبوظبي وشركة أو.إم.في النمساوية تدرسان دمج شركتين عملاقتين في قطاع الكيماويات واللدائن في صفقة قد تسفر عن إنشاء مجموعة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.

وتملك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حصة 25% في شركة النفط والغاز النمساوية أو.إم.في. وتملك أو.إم.في حصة في شركة بورياليس التي تملك بدورها حصة في شركة بروج.

وكانت وكالة بلومبرج نيوز قد أفادت في وقت سابق بأن الطرفين يبحثان تقييم شركة بورياليس بحوالي 10 مليارات دولار، بما يشمل حصتها في شركة بروج، وأضافت أن القيمة الإجمالية للكيان الجديد ربما تتخطى 30 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن الطرفين يبحثان مسألة التقييم وهيكل الملكية المحتمل للكيان الجديد وربما يتوصلان إلى اتفاق على الخطوط العريضة لمفاوضات الدمج الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.

كان الرئيس التنفيذي لشركة أو.إم.في قد قال لرويترز الشهر الماضي إن الشركة لا تعتزم بيع حصة الأغلبية التي تملكها في شركة بورياليس للكيماويات.

ورفضت أدنوك وأو.إم.في التعليق على الأمر. ولم ترد بورياليس حتى الآن على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.