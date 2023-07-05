الارشيف / مال وأعمال

: أبوظبي وأو إم في النمساوية تجريان محادثات لإنشاء…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر : أبوظبي وأو إم في النمساوية تجريان محادثات لإنشاء… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 10:14 صباحاً - – قال مصدر مطلع لرويترز يوم الثلاثاء إن أبوظبي وشركة أو.إم.في النمساوية تدرسان دمج شركتين عملاقتين في قطاع الكيماويات واللدائن في صفقة قد تسفر عن إنشاء مجموعة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.

predco_adv_2021

وتملك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حصة 25% في شركة النفط والغاز النمساوية أو.إم.في. وتملك أو.إم.في حصة في شركة بورياليس التي تملك بدورها حصة في شركة بروج.

وكانت وكالة بلومبرج نيوز قد أفادت في وقت سابق بأن الطرفين يبحثان تقييم شركة بورياليس بحوالي 10 مليارات دولار، بما يشمل حصتها في شركة بروج، وأضافت أن القيمة الإجمالية للكيان الجديد ربما تتخطى 30 مليار دولار.

BonatMisr

وأضاف التقرير أن الطرفين يبحثان مسألة التقييم وهيكل الملكية المحتمل للكيان الجديد وربما يتوصلان إلى اتفاق على الخطوط العريضة لمفاوضات الدمج الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.

HapiSalonWhite

كان الرئيس التنفيذي لشركة أو.إم.في قد قال لرويترز الشهر الماضي إن الشركة لا تعتزم بيع حصة الأغلبية التي تملكها في شركة بورياليس للكيماويات.

ورفضت أدنوك وأو.إم.في التعليق على الأمر. ولم ترد بورياليس حتى الآن على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : أبوظبي وأو إم في النمساوية تجريان محادثات لإنشاء… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا