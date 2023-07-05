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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر مديري المشتريات بمصر يرتفع لأعلى مستوى في 22 شهرا إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 12:12 مساءً - وكالات _ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.1 نقطة في يونيو من 47.8 نقطة في مايو.
وأظهر مسح الوكالة اليوم الأربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الحادي والثلاثين على التوالي خلال يونيو، متأثراً باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.
وأشار المسح إلى انخفاض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف، مما دفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً.
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