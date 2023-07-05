البناء والسياحة يدعمان القطاع غير النفطي في السعودية خلال…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 01:10 مساءً - سي ان بي سي _ أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الرياض زيادة النشاط التجاري غير النفطي في السعودية خلال يونيو، مدعوماً بقوة نشاطي البناء والسياحة.

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وارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.6 في يونيو، من 58.5 في مايو، بفارق كبير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

هذا وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1 من 61.7 في مايو أيار، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2015.