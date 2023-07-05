نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مصلحة الدمغة: تعديلات الرقابة على المعادن الثمينة وضعت… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 03:12 مساءً - إسلام سالم _ قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن التعديل الأخير على اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أنهى مشكلات عديدة كانت تواجه المواطنين القادمين من الخارج خلال تعاملاتهم مع مصلحة الجمارك. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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