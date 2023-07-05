مال وأعمال

رئيس مصلحة الدمغة: تعديلات الرقابة على المعادن الثمينة وضعت…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مصلحة الدمغة: تعديلات الرقابة على المعادن الثمينة وضعت… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 03:12 مساءً - إسلام سالم _ قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن التعديل الأخير على اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أنهى مشكلات عديدة كانت تواجه المواطنين القادمين من الخارج خلال تعاملاتهم مع مصلحة الجمارك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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