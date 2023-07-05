المغرب .. الكشف عن عوائد تصدير السيارات في 2023

انت الأن تتابع خبر المغرب .. الكشف عن عوائد تصدير السيارات في 2023والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور إنه يتوقع ارتفاع صادرات المغرب من السيارات بنسبة تصل إلى 40 بالمئة خلال عام 2023، إذ يتوقع الوزير أن تجني المغرب عائدات بنحو 13.8 مليار دولار من صادرات السيارات هذا العام.

وبلغت إيرادات المغرب من صادرات السيارات خلال العام 2022 نحو 111 مليار درهم (11.12 مليار دولار).

وتمثل إيرادات صادرات السيارات أكثر من 25 بالمئة من إجمالي إيرادات الصادرات المغربية.

وقال الوزير، الثلاثاء، إن استمرار وتيرة التصدير في المنحى التصاعدي الذي توجد عليه الآن يرفع صادرات البلاد من السيارات بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.

وأوضح رياض مزور أن قطاع تصنيع السيارات المغربي يوفر نحو 238 ألف فرصة عمل دائمة في نحو 260 مصنعا.

وأضاف أن البلاد تشهد حاليا بناء 60 مصنعا جديدا لصناعة السيارات بأماكن مختلفة في المغرب.

وأشار مزور إلى أن 86 بالمئة من إجمالي الصادرات المغربية هي مواد مصنَّعة، وتبلغ قيمة صادراتها نحو 370 مليار درهم (37.1 مليار دولار) سنويا.