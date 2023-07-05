التضخم السنوي في تركيا يتباطأ إلى 38.21% خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 04:10 مساءً - سي ان بي سي _ تباطأ التضخم السنوي في تركيا للشهر الثامن على التوالي ليصل إلى 38.2% مقابل توقعات جاءت عند 39.47%.

هذا وكان التضخم قد سجل في يونيو 39.5% وذلك بعد تباطؤ من مستويات قياسية في أكتوبر 2022 وصلت لـ 85.5%.

هذا وكان البنك المركزي المصري التركي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في البلاد الخميس 22 يونيو، حيث ضاعفها تقريباً من 8.5% إلى 15% حيث شرعت الإدارة الاقتصادية الجديدة للرئيس الذي أعيد انتخابه مؤخرًا رجب طيب أردوغان في تحول جذري في السياسة النقدية.

وكان هذا الرفع الكبير في معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس هو أول رفع للفائدة في تركيا منذ مارس 2021.