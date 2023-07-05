أرامكو السعودية تعلن عن خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50-60%…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 08:08 مساءً - العربية نت _ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”، أمين الناصر، اليوم الأربعاء، عن خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50-60% بحلول عام 2030.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن السعودية لم تعد “المنتج المرجّح” بل “أوبك+” تلعب هذا الدور.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في الندوة الدولية الثامنة لمنظمة ⁧أوبك⁩ في فيينا، على الاستمرار في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة.

وقال وزير الطاقة إن بيانات وكالة الطاقة الدولية ومراجعاتها تؤدي إلى اختلال في السوق.