- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو السعودية تعلن عن خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50-60%… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 08:08 مساءً - العربية نت _ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”، أمين الناصر، اليوم الأربعاء، عن خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50-60% بحلول عام 2030.
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن السعودية لم تعد “المنتج المرجّح” بل “أوبك+” تلعب هذا الدور.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في الندوة الدولية الثامنة لمنظمة أوبك في فيينا، على الاستمرار في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة.
وقال وزير الطاقة إن بيانات وكالة الطاقة الدولية ومراجعاتها تؤدي إلى اختلال في السوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرامكو السعودية تعلن عن خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50-60%… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.