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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يستعرض آليات تحديد صرف تعويض المستثمرين عن نزع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يوليو 2023 09:06 مساءً - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات.
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يأتي ذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
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