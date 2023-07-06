نعرض لكم الان تفاصيل خبر سوناطراك وأرامكو تخفضان السعر الرسمي لغاز البترول المسال في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 12:00 صباحاً - – قال متعاملون إن شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة وأرامكو السعودية خفضتا أسعار البيع الرسمية لشهر يوليو لغاز البترول المسال بنسبة 1-17% مقارنة بشهر يونيو بسبب ضعف الطلب ووفرة المعروض العالمي. وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان في يوليو 50 دولارا إلى 400 دولار للطن بينما خفضت سعر البوتان 65 دولارا إلى 375 دولارا للطن. والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال بنقاط غليان مختلفة. ويستخدم غاز البترول المسال بشكل أساسي كوقود للسيارات والتدفئة وكمادة أولية لإنتاج أنواع أخرى من البتروكيماويات. وخفضت سوناطراك أسعار البيع الرسمية للبروبان لشهر يوليو 5 دولارات إلى 400 دولار للطن وخفضت أسعار البيع الرسمية للبوتان 70 دولارا إلى 335 دولارا للطن. ويُستخدم سعر البيع الرسمي الذي تحدده أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود التوريد من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. أما سعر البيع الرسمي لسوناطراك فهو معيار لمنطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.

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