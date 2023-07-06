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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب توافق على تعديل قانون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 09:12 صباحاً - أ ش أ – وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يهدف إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار، وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
كما يستهدف تعديل القانون تشجيع مناخ الاستثمار، ووضع آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
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