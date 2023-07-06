استقرار النفط وسط وتوقعات شح المعروض

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رياض - احمد صلاح - تحركت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، إذ قوبلت توقعات شح الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج بالسعودية وروسيا وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بمخاوف من تباطؤ تعافي الطلب في الصين.

وبحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 76.63 دولارا للبرميل بعدما ارتفعت 0.5% عند التسوية في اليوم السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو 0.2%، إلى 71.90 دولارا للبرميل، بعد أن أغلق الأربعاء، مرتفعا 2.9% في تعاملات ما بعد عطلة أميركية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.

وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية "إعلان خفض الإمداد السعودي وتوقعات تخفيض إضافي محتمل تدعم أسعار النفط"، مضيفا أن هبوط مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع دعم المعنويات أيضا.

وأضاف "مع ذلك، يبدو أن الاتجاه الصعودي محدود بسبب عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود في الصين".

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية قرابة 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 حزيران/يونيو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا في مخزونات الخام بنحو مليون برميل.

من المقرر صدور بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش الخميس.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأربعاء، إن التعاون بين المملكة وروسيا في قطاع النفط لا يزال قويا في إطار تحالف أوبك+ الذي سيفعل "كل ما يلزم" لدعم السوق.رويترز