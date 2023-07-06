التضخم السنوي في تونس ينخفض إلى 9.3% خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 11:14 صباحاً - – قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الاربعاء إن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 9.3% في يونيو من 9.6% في مايو، في ثاني انخفاض على التوالي.

وبلغ معدل التضخم 10.1% في أبريل، وسجل أعلى مستوى عند 10.4% في فبراير.