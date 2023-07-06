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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في تونس ينخفض إلى 9.3% خلال يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 11:14 صباحاً - – قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الاربعاء إن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 9.3% في يونيو من 9.6% في مايو، في ثاني انخفاض على التوالي.
وبلغ معدل التضخم 10.1% في أبريل، وسجل أعلى مستوى عند 10.4% في فبراير.
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