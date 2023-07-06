انت الأن تتابع خبر البنك الدولي: هذا ما حدث لأسعار الأغذية في الأردن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سلط تقرير صادر عن البنك الدولي الضوء على اسعاؤ الاغذية في الأردن حيث أشار إلى انها انخفضت بنسبة 1.9% لنهاية شهر أيار الماضي، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلي "مرتفعا" في جميع أنحاء العالم.

ووفق التقرير الذي صدر الأربعاء، تراجعت أسعار الأغذية في الأردن، بعدما ارتفعت بنسبة 0.8% في شهر نيسان الماضي.

ووفق نشرة سابقة صدرت الشهر الماضي، فإن ارتفاع أسعار الأغذية في نيسان في الأردن يعد طفيفا وأقل من النسب التي وصلت إليه في العام الماضي، رغم ارتفاعه في شهري شباط وآذار بنسبة 0.7% و1% على التوالي، حيث إن النسبة 5.8% في أيار من العام الماضي.

ووفق دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" حتى نهاية أيار الماضي، بنسبة 3.36%، وصولا إلى 108.50، مقابل 104.97 للفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير شهري لدائرة الإحصاءات العامة نشر الأحد.

وأشار التقرير إلى أن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع وهي، الإيجارات بنسبة 5.17%، والوقود والإنارة بنسبة 18.40%، والنقل بنسبة 3.14%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.59%، والصحة بنسبة 6.50%.

عالميا، أشار التقرير إلى أن تضخم أسعار الغذاء المحلي لا يزال مرتفعا في جميع أنحاء العالم، حيث تُظهر المعلومات المأخوذة من الشهر الأخير بين شباط 2023 وأيار 2023 والتي تتوفر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا في التضخم في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع التضخم عن 5% في 61.1% من البلدان منخفضة الدخل، 81.4% من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، و77% من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى، حيث يعاني الكثير منها من تضخم من رقمين.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني 80.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع من تضخم مرتفع في أسعار المواد الغذائية، والبلدان الأكثر تضررًا هي إفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.