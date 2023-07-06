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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمين عام أوبك: المنظمة تتشاور مع أربع دول للانضمام لعضويتها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 01:13 مساءً - – قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص لوكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء إن المنظمة تجري مناقشات مع أربع دول، هي أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك، للانضمام لعضويتها.
وأضاف الغيص “المشاورات مع الدول الجديدة من خارج المنظمة يسهم في تعزيز تماسك وتقوية أوبك”.
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