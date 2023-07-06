الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار بعد صدور محضر اجتماع المركزي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 02:10 مساءً - – تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) لشهر يونيو توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1916.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1832 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1927.10 دولار عند التسوية.

واتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو حزيران، بحسب محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء، حتى مع توقع السواد الأعظم من المجلس أنه ستكون هناك حاجة في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من ذروتها في أربعة أشهر بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3% أمام منافسيه.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية.

ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86% أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 23 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 914.11 دولار وقفز البلاديوم 1% إلى 1255.78 دولار.