مال وأعمال

النفط الخام الأمريكي يرتفع نحو 3% قرب 72 دولارا للبرميل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط الخام الأمريكي يرتفع نحو 3% قرب 72 دولارا للبرميل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 02:10 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي نحو 3% يوم الأربعاء لتقلص الفجوة السعرية مع مزيج برنت في رد فعل على تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا يوم الإثنين في الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون بالسوق بيانات الطلب الأمريكي للأسبوع الذي تخلله عيد الاستقلال.

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وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين عن مستوى إغلاق يوم الاثنين، أي ما يعادل 2.9%، ليبلغ 71.79 دولار للبرميل عند التسوية.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% لتغلق عند 76.65 دولار للبرميل بعدما صعدت 1.60 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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