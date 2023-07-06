خسائر فرنسا من أعمال الشغب تتخطى المليار يورو

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 04:09 مساءً - وكالات _ تسببت أعمال الشغب مع بوادر الحرب الأهلية التي هزت فرنسا في الأيام الأخيرة بالفعل في خسائر بقيمة مليار يورو، وفقًا لتصريحات جيفري رو دي بيزيو، رئيس ميديف، أكبر اتحاد لأصحاب العمل في باريس، الذي أعلن ذلك امس في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية.

وقال : “تم نهب أكثر من 200 متجر بالكامل، وتدمير 300 فرع مصرفي، وتضرر حوالي 250 من تجار التبغ، مع تفشي أعمال العنف الخطيرة للغاية. كل شيء سُرق، حتى صناديق النقود، قبل إشعال النار فيها وتدميرها. ويتم حشد شركات التأمين للتصرف في أسرع وقت ممكن، ولدي أمل كبير في أن يتم تعويض الشركات المعنية “.

ومع ذلك، أوضح بيزيو أن تقييم المليار يورو لا يأخذ في الاعتبار خسائر قطاع السياحة ولا الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العامة مثل المدارس والمكتبات ومراكز الشرطة، بالإضافة إلى مئات المركبات التي احترقت خلال أعمال الشغب التي عمت البلاد. .

وأشار على وجه الخصوص إلى أن المشاغبين استهدفوا، على سبيل المثال، واحدة من أكبر المكتبات في البلاد، مكتبة الكازار في مرسيليا، والتي من المحتمل أن يتكلف ترميمها الملايين على حساب دافعي الضرائب.

وقال بيزيو “من السابق لأوانه إعطاء رقم دقيق، لكننا وصلنا إلى أكثر من مليار يورو، دون حساب الأضرار التي لحقت بالسياحة. مقاطع الفيديو لأعمال الشغب، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، تضر بصورة فرنسا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان التأثير سيستمر، ولكن سيكون هناك بالتأكيد انخفاض في الحجوزات هذا الصيف بعد أن كان الموسم واعدًا. وقد تم بالفعل إلغاء الرحلات”.

فيما يتعلق بالأضرار وإعادة الإعمار التي ستكون ضرورية، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أمس عن مشروع قانون طوارئ “لضغط كل المواعيد النهائية، لتسريع إجراءات إعادة البناء بشكل أسرع”.

في حديثه خلال اجتماع مع رؤساء البلديات، أعلن ماكرون عن دعم المجتمعات “لتكون قادرة على التعافي بسرعة كبيرة”، ولا سيما عناصر المراقبة بالفيديو المتضررة. وبحسب أحد المشاركين، الذي نقلت تصريحاته من قبل العديد من وسائل الإعلام، فإنه كان سيعلن أيضًا عن المساعدة في إصلاح “الطرق والمنشآت البلدية والمدارس”.

وقال الرئيس خلال هذا الاجتماع “سنكون حازمين للغاية وواضحين مع شركات التأمين، والبلديات”. ووعد “بالعمل” خلال الصيف على مختلف هذه القضايا من أجل “الوصول إلى حلول ملموسة للغاية”.