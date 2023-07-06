انت الأن تتابع خبر انخفاض الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت الأسهم الأوروبية نحو 1 بالمئة من قيمتها في بداية تعاملاتها ،الخميس، بفعل تنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي وتوقعات برفع أسعار الفائدة عالميا.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الإقتصادية، تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.8 بالمئة، مدفوعا بخسائر مؤشر البناء والمواد الخام التي زادت على 1 بالمئة.

وسجل سهم شركة الألعاب الإلكترونية السويدية "إمبريسر" أكبر الخسائر إذ تراجع بنسبة 0.8 بالمئة.

وارتفعت الطلبيات في القطاع الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أيار الماضي، بدعم من الطلبيات الكبيرة للسفن والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية.