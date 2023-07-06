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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تواصل تراجعها وعيار 21 يسجل 2185 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، في وقت لاحق اليوم، والتي قد تؤثر على حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2185 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 9 دولارات، حيث سجلت مستوى 1925 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2497 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1873 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 17480 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 12 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 1928 دولارًا وارتفعت لمستوى 1935 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1916 دولارًا.
ولفت إمبابي، إلى ترقب الأسواق لصدور بيانات اقتصادية أمريكية اليوم، ومن بينها: بيانات التوظيف الأولية وإعانات البطالة وفرص العمل، ومؤشر مديري المشتريات، والتي يمكن أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، بعد أن أظهر أمس محضر اجتماع يونيو، أن التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة، توقف مؤقت ولا يعني نهاية رحلة رفع الفائدة.
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