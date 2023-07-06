انت الأن تتابع خبر اسعار الذهب في الأردن ليوم الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، مساء اليوم الخميس، عند 39 ديناراً لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.30 دينار لجهة البيع.

وبحسب النشرة اليومية الثانية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات مساء اليوم، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46 ديناراً و 34.60 دينار على التوالي.

وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية بعد عصر اليوم، عند سعر 1909 دولارات للأونصة الواحدة.