القطاع الخاص في الولايات المتحدة يضيف 497 ألف وظيفة خلال…

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 09:12 مساءً - سي إن بي سي _ لم يظهر سوق العمل في الولايات المتحدة أي بوادر للتراجع في يونيو، حيث خلقت الشركات وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعًا.

وارتفعت وظائف القطاع الخاص غير الزراعي بمقدار 497 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزة الأرقام المحققة في القراءة المعدلة بالخفض البالغة 267 ألف وظيفة في مايو، وأفضل بكثير من توقعات داو جونز البالغة 220 ألف وظيفة، ونتج عن الزيادة أكبر ارتفاع شهري منذ يوليو 2022.

وحسب القطاعات، تصدرت أعمال الترفيه والضيافة بـ 232 ألف موظف جديد، متبوعة بقطاع الإنشاءات بـ 97 ألف وظيفة، والتجارة والنقل والمرافق بـ 90 ألف وظيفة.

وارتفع معدل الراتب السنوي بمعدل 6.4% ، وهو ما يمثل تباطؤًا مستمرًا ومع ذلك لا يزال مؤشرًا على ضغوط تضخمية تلوح في الأفق.

وقالت نيلا ريتشاردسون ، كبيرة الاقتصاديين في ADP لخدمات الموارد البشرية “شهدت صناعات الخدمات التي تواجه المستهلك أداءً قوياً في شهر يونيو، مما أدى إلى زيادة خلق فرص العمل أعلى مما كان متوقعاً” وأضافت “لكن نمو الأجور يستمر في التراجع في هذه الصناعات نفسها، ومن المحتمل أن يبلغ قطاع التوظيف في ذروته بعد زيادة في أواخر الدورة.”