مال وأعمال

العجز التجاري الأمريكي يتراجع إلى 69 مليار دولار في مايو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري الأمريكي يتراجع إلى 69 مليار دولار في مايو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 09:12 مساءً - _ تقلص العجز التجاري الأمريكي في مايو مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2021، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب المحلي.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن العجز التجاري انخفض 7.3 بالمئة إلى 69 مليار دولار.

وانخفضت واردات السلع والخدمات 2.3 بالمئة إلى 316.1 مليار دولار وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2021، وسجلت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، التي تتضمن النفط الخام والمواد الغذائية، تراجعا حادا.

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وبلغت وارادات البترول أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2021.

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وانخفضت الصادرات 0.8 بالمئة إلى 247.1 مليار دولار، وتراجعت صادرات السلع 1.5 بالمئة إلى 164.8 مليار دولار، وسجلت صادرات الإمدادات والمواد الصناعية أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021، بينما سجلت صادرات المواد الغذائية أقل مستوياتها في حوالي عامين، وتراجعت صادرات البترول لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2021.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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