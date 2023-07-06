العراق يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 سنوات

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يوليو 2023 10:09 مساءً - سكاي نيوز _ قال وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، إن بلاده تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمس المقبلة، وللوصول لذلك، طرحت العراق جولتين لتراخيص استكشاف الحقول النفطية والغازية، الأولى شملت أكثر من 10 حقول نفطية وغازية غرب العراق، والثانية تتضمن 13حقلاً وموقعاً استكشافياً وتقع على الحدود الغربية للعراق، والتي ستمكن العراق من إنتاج أكثر من مليار و500 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن في فيينا، أن العراق تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة تصل إلى 144.5 مليار متر مكعب من النفط وأكثر من 133 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز.

وأشار إلى عقد مع شركة “بي.بي” لتطوير حقل الرميلة الذي يعد من الحقول الكبيرة في العراق، وينتج حاليا مليون و380 ألف برميل من النفط يوميا، إضافة إلى ما يصاحبه من الغاز بكميات كبيرة.

وقال الوزير، “لدينا عقود مع شركة إيني لتطوير حقل الزهير النفطي الذي ينتج حالياً 450 ألف برميل من النفط يومياً، وكذلك عقود في غرب “القرنة1” مع شركة إكسون موبيل لإنتاج 380 ألف برميل من النفط يومياً، إضافة إلى عقود مع شركة لوك أويل في منطقة غرب “القرنة ” لتطوير حقل بإنتاج يصل إلى 410 ألف برميل يوميا، إضافة إلى العقود الأخرى في مناطق مختلفة”.

كما أكد وزير النفط العراقي، أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق حاليا تصل إلى 5.4 ملايين برميل يومياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الحالي بموجب حصة “أوبك” إلى 4.43 مليون برميل يومياً، مع تطلع بلاده ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يوميا وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة.

وحول مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي لدولة العراق، قال الوزير إن مساهمة النفط تشكل الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده حيث أن 90 بالمئة من واردات الدولة تعتمد على الثروة النفطية.