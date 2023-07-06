انت الأن تتابع خبر الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في 14 أسبوعاً والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أغلقت الأسهم الأوروبية ،الخميس، منخفضة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ‏ثلاثة أشهر، إذ أثرت المخاوف المتعلقة بتنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة ‏سلباً على شهية المخاطرة.

وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، واصل المؤشر ستوكس600 الأوروبي خسائره ليتراجع 2.3 بالمئة عند الإغلاق، ‏مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر آذار، بينما هبط المؤشر يورو ستوكس50 ‏بواقع 2.9 بالمئة.

وقاد المؤشر كاك 40 الفرنسي التراجعات في المنطقة بهبوطه 3.1 بالمئة.‏