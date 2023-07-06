انت الأن تتابع خبر الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في 14 أسبوعاً والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أغلقت الأسهم الأوروبية ،الخميس، منخفضة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ أثرت المخاوف المتعلقة بتنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة سلباً على شهية المخاطرة.
وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، واصل المؤشر ستوكس600 الأوروبي خسائره ليتراجع 2.3 بالمئة عند الإغلاق، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر آذار، بينما هبط المؤشر يورو ستوكس50 بواقع 2.9 بالمئة.
وقاد المؤشر كاك 40 الفرنسي التراجعات في المنطقة بهبوطه 3.1 بالمئة.