انت الأن تتابع خبر تراجع أسهم المؤشرات الأميركية 500 نقطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية اليوم الخميس، بقيمة 500 نقطة بعد إصدار الحكومة الأميركية بيانات التوظيف.

وارتفعت عائدات السندات وتراجعت الأسهم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية جديدة أن سوق العمل لا يزال ساخناً.

وانخفض مؤشر داو جونز قبل إغلاق اليوم، أكثر من 350 نقطة ليتراجع إلى 33933 نقطة، كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 33 نقطة ليصل إلى 4414 نقطة. أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فانخفض 130 نقطة ليصل عند 13688 نقطة.

إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 72 دولاراً للبرميل الواحد، بفارق دولار واحد عن سعر يوم أمس.





