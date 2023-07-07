انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.



وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت الاردن، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.45% إلى 72.12 دولار للبرميل، بحسب روسيا اليوم.



في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.41% إلى 76.83 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".



وأظهرت بيانات رسمية أمريكية تراجع مخزونات النفط للأسبوع الثالث على التوالي، إذ انخفضت بمقدار 1.5 مليون برميل.





