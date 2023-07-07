انت الأن تتابع خبر وزيرة الخزانة الأميركية: هذا الأمر سيزعزع الاقتصاد العالمي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة إن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم "عمليا مستحيل"، وذلك في تصريحات أمام ممثلي شركات أميركية في الصين.

وفيما تسلط قيود بكين على الصادرات الضوء على الحاجة إلى سلاسل إمداد متنوعة، قالت يلين إن "فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم (أمريكا والصين) سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي".

واستهلت يلين زيارتها التي تستغرق 4 أيام لبكين بالدعوة إلى إجراء إصلاحات للسوق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ونوهت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقاومون ما وصفتها "بممارسات اقتصادية غير عادلة" للصين.

وتأتي زيارة يلين في إطار سلسلة من الزيارات هدفها تهدئة التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن أسقط الجيش الأميركي منطادا تابعا للحكومة الصينية فوق الولايات المتحدة.

وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين الشهر الماضي واتفق مع رئيسها على أن المنافسة بين الجانبين ينبغي ألا تتحول إلى صراع. ومن المتوقع أن يزور جون كيري مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن للمناخ الصين في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتأتي الدفعة الدبلوماسية الأميركية قبل اجتماع محتمل بين بايدن وشي في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر أو في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر عقده في نوفمبر بسان فرانسيسكو.

وقالت يلين إنها تزور الصين لتعزيز التواصل والعمل من أجل "علاقة مستقرة وبناءة" بين البلدين، فيما أوضحت أن واشنطن ستعمل على حماية مصالح أمنها القومي وحقوق الإنسان.

وأضافت في كلمة مكتوبة "نعتقد أن من مصلحة البلدين التأكد من أن لدينا خطوط اتصال مباشرة وواضحة على مستويات عليا".

وذكرت أن تبادل الزيارات المنتظم يمكن أن يساعد كلا البلدين على مراقبة المخاطر الاقتصادية والمالية في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي "معوقات مثل حرب روسيا غير الشرعية في أوكرانيا والآثار المستمرة للجائحة".

وأضافت أنها ستوضح للمسؤولين الصينيين أن واشنطن لا تسعى إلى"فصل كامل لاقتصاداتنا"، لكنها ستثير المخاوف بشأن استخدامهم للدعم الموسع للشركات المملوكة للدولة والشركات المحلية، والعقبات التي تحول دون دخول شركات أجنبية إلى الأسواق، و"الإجراءات العقابية" الأخيرة ضد الشركات الأميركية.

كما عبرت يلين عن قلقها بشأن ضوابط التصدير الجديدة التي تفرضها الصين على الجاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان مهمان يستخدمان في تقنيات مثل أشباه الموصلات. وقالت إن واشنطن لا تزال تقيم تأثير هذه الخطوة، لكنها أكدت على الحاجة إلى "سلاسل إمداد مرنة ومتنوعة".

إصلاحات للسوق

تناولت يلين أيضا الاقتصاد الصيني المخطط مركزيا، ودعت بكين إلى العودة إلى الممارسات القائمة على السوق التي عززت نموها السريع في السنوات الماضية.

وقالت كبيرة مسؤولي البنك المركزي الأميركي السابقة لرجال الأعمال الأميركيين "التحول نحو إصلاحات السوق سيكون في مصلحة الصين".

وأضافت "النهج القائم على السوق ساعد في تحفيز النمو السريع في الصين وساعد على انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر. إنها قصة نجاح اقتصادي رائعة".

وأشارت يلين إلى أن الطبقة المتوسطة الهائلة والمتنامية في الصين توفر سوقا كبيرة للسلع والخدمات الأميركية، وأكدت أن الإجراءات التي تستهدف واشنطن بها الصين تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقالت "نسعى للتنوع وليس الفصل... فصل أكبر اقتصادين في العالم من شأنه أن يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، وسيكون من المستحيل عمليا التعامل معه".

وعبر مسؤولون أميركيون عن توقعاتهم أيضا بأن تتحدث يلين عن مخاوف بشأن تأثير قانون مكافحة التجسس الصيني الجديد على الشركات الأميركية، وأن تحذر بكين من عواقب إمداد روسيا بمساعدات عسكرية.

كما من المتوقع أن يعبر مسؤولون صينيون عن مخاوفهم بشأن خطط إدارة بايدن للحد من استثمارات الشركات الأميركية في الصين في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الصيني من الإغلاق بسبب فيروس كورونا ببطء أكثر مما كان متوقعا، كما أن سوق العمل تتعرض لضغوط.