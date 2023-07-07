الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية وسط توقعات رفع الفائدة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 يوليو 2023 05:06 مساءً - سي إن بي سي_ تتجه أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي، إذ عززت بيانات عن الوظائف الأمريكية وتعليقات مؤيدة للتشديد النقدي من صانعي السياسة في الفيدرالي الأمريكي الرهانات على رفع أسعار الفائدة لمدة أطول، ما أثر على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:40 بتوقيت جرينتش، ولكنه انخفض 0.5% خلال الأسبوع، وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريبًا.

وتشير زيادة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى قوة سوق العمل على الرغم من تزايد خطر حدوث ركود من جراء رفع أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر يونيو حزيران للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: “سوق الوظائف الأمريكية المتينة تدعم مواصلة دفع الفيدرالي سعر الفائدة القياسية إلى الأعلى”.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

كما يراقب المشاركون في السوق عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين.

وقال ووترر “أي تصعيد محتمل للتوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قد يضر معنويات السوق وقد يشهد حصول الذهب على بعض الطلب من الإقبال على شراء الملاذات الآمنة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 22.6567 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 898.83 دولار.

وخسر البلاديوم 0.3% إلى 1،238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 1%.