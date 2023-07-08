نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع 2% مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 8 يوليو 2023 01:09 صباحاً - _ ارتفعت أسعار النفط حوالي اثنين بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الجمعة، إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 77.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1506 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 73.03 دولار للبرميل.

ويتجه خاما القياس لتسجيل أعلى إغلاق لهما منذ 24 مايو في طريقهما لتسجيل زيادة أسبوعية تبلغ حوالي أربعة بالمئة لمزيج برنت ونحو ثلاثة بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.

وفيما يتعلق بالمعروض، أعلنت السعودية وروسيا هذا الأسبوع تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، حوالي خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل خمسة بالمئة من الطلب العالمي على الخام.

وقال محللون في شركة مورنينج ستار الأمريكية للخدمات المالية في مذكرة “من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ إلى شح في السوق، وهو ما سيؤدي إلى نقص الإمدادات في النصف الثاني من 2023 ويعزز ارتفاع أسعار النفط”.

وقالت مصادر مقربة من أوبك إن المنظمة ستبقي على الأرجح على توقعاتها المتفائلة لنمو الطلب على النفط العام المقبل.

وقال مصدر حكومي لرويترز إن تعهدات روسيا الأحدث بخفض صادرات النفط لن يصحبها بالضرورة خفض مماثل في الإنتاج.

وفيما يخص الطلب، أظهرت بيانات تباطؤا أكبر من المتوقع لنمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو، بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق، لكن سوق العمل لا تزال تواجه نقصا في العمالة مع استمرار زيادات الأجور.

وقال جيمس نايتلي كبير خبراء الاقتصاد الدولي لدى بنك آي.إن.جي في مذكرة “تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع على نطاق واسع أضعف الزخم في تحركات السوق في الآونة الأخيرة، لكن سوق العمل لا تزال تعاني شحا شديدا… وستأتي زيادة للفائدة في يوليو” من مجلس الفيدرالي الأمريكي.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي فإن احتمال أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو، يبلغ حاليا حوالي 95 بالمئة ارتفاعا من 92 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف بقليل.

ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

واستمدت الأسعار الدعم هذا الأسبوع أيضا بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع مع تراجع كبير في مخزونات البنزين.

وتستمر التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعدما دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى إصلاحات بالسوق في الصين وانتقدت الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاتخاذها في الآونة الأخيرة اجراءات صارمة بحق الشركات الأمريكية وفرضها قيودا على تصدير بعض المعادن الأساسية.