الإنتاج الصناعي في ألمانيا يتراجع 0.2% خلال مايو

دبي - احمد فتحي في السبت 8 يوليو 2023 10:10 صباحاً - بلومبرج _ تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا ، بشكل مفاجئ خلال مايو، ما يلقي بظلال على انتعاش أكبر اقتصاد بأوروبا من ركود أصابه مؤخراً.

انكمش الإنتاج بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل، وتجاوز التراجع في إنتاج الأدوية تصنيع المركبات، وفقاً لتقرير من مكتب الإحصاء في فيسبادن.

كان أوسط التقديرات في استطلاع أجرته “بلومبرج” لآراء خبراء الاقتصاد يتوقع حدوث ركود. على أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي خلال مايو 0.7%.

يشير التقرير إلى أن ركود التصنيع في ألمانيا قد يستمر، ويواصل التأثير على النمو بعد أن دفع الاقتصاد بالفعل إلى ركود استمر خلال الربع الأول من 2023.

وكتب كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى “آي إن جي” (ING) في فرانكفورت، في تقرير:”البيانات الخاصة بالشهرين الأولين من الربع الثاني لم تستبعد خطر حدوث مزيد من الانكماش في الاقتصاد الألماني”. و”ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي ينكمش فيها الاقتصاد لأكثر من ربعين متتاليين”.