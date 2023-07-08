مال وأعمال

الإنتاج الصناعي في ألمانيا يتراجع 0.2% خلال مايو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإنتاج الصناعي في ألمانيا يتراجع 0.2% خلال مايو من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 8 يوليو 2023 10:10 صباحاً - بلومبرج _ تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا ، بشكل مفاجئ خلال مايو، ما يلقي بظلال على انتعاش أكبر اقتصاد بأوروبا من ركود أصابه مؤخراً.

predco_adv_2021

انكمش الإنتاج بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل، وتجاوز التراجع في إنتاج الأدوية تصنيع المركبات، وفقاً لتقرير من مكتب الإحصاء في فيسبادن.

كان أوسط التقديرات في استطلاع أجرته “بلومبرج” لآراء خبراء الاقتصاد يتوقع حدوث ركود. على أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي خلال مايو 0.7%.

BonatMisr

يشير التقرير إلى أن ركود التصنيع في ألمانيا قد يستمر، ويواصل التأثير على النمو بعد أن دفع الاقتصاد بالفعل إلى ركود استمر خلال الربع الأول من 2023.

HapiSalonWhite

وكتب كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى “آي إن جي” (ING) في فرانكفورت، في تقرير:”البيانات الخاصة بالشهرين الأولين من الربع الثاني لم تستبعد خطر حدوث مزيد من الانكماش في الاقتصاد الألماني”. و”ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي ينكمش فيها الاقتصاد لأكثر من ربعين متتاليين”.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإنتاج الصناعي في ألمانيا يتراجع 0.2% خلال مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا