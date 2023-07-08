روسيا تؤكد خفض إمدادات النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في…

دبي - احمد فتحي في السبت 8 يوليو 2023 10:10 صباحاً - بلومبرج _ أكدت وزارة الطاقة الروسية خفض إمدادات النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً للأسواق في أغسطس عن طريق خفض الصادرات، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إنها تتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لخفض إمدادات النفط للأسواق في أغسطس.

كانت روسيا قد أعلنت عن خفض طوعي لصادراتها من النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس، وفق ما ذكره نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، وأوضح ممثل لنوفاك لوكالة تاس الروسية أن الخفض المعلن هو خفض إضافي.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا خفض إنتاجها الطوعي من النفط في مارس بنحو 500 ألف برميل يومياً، ومددت هذا القرار إلى شهر يونيو، ثم قامت بتمديده مرة ثانية إلى نهاية العام.

بهذا الخفض، تؤكد روسيا انضمامها لجهود السعودية لدعم أسواق النفط، إذ أعلنت المملكة عن تمديد الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن “أوبك” تأكدت من 7 جهات مستقلة من التزام روسيا خفض إنتاج النفط ضمن المتفق عليه في تحالف “أوبك+”.