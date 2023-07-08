الولايات المتحدة تعتزم شراء 6 ملايين برميل من النفط لدعم…

دبي - احمد فتحي في السبت 8 يوليو 2023 01:14 مساءً - بلومبرج _ قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إنها ستشتري 6 ملايين برميل إضافية من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي لإعادة ملء مخزون الطوارئ ببطء.

وعمليات الشراء المقرر إتمامها في شهري أكتوبر ونوفمبر تأتي بعدما وصل احتياطي النفط في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاماً، بعد السحب التاريخي البالغ قدره 180 مليون برميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى السحوبات الأخرى التي أقرها الكونجرس.

إجمالاً، من المتوقع أن تشتري الإدارة الأمريكية ما يقرب من 12 مليون برميل هذا العام، وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها اشترت 3.2 مليون برميل من النفط تسليم سبتمبر بسعر نحو 71.98 دولاراً للبرميل، وهو أقل من متوسط ​​95 دولاراً للبرميل الذي بيع به النفط الخام العام الماضي.

وقالت وزارة الطاقة إنها ستشتري المزيد من النفط لبناء الاحتياطي حسب ما تسمح به ظروف السوق.