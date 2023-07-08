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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أردوغان: نأمل أن يتم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 8 يوليو 2023 04:10 مساءً - _ أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، صباح اليوم السبت، عن آماله في أن يتم تمديد اتفاق نقل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد انقضاء مدته في 17 يوليو.
وقال خلال تصريحات في إسطنبول بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أن تركيا ستواصل جهود إنهاء الحرب الأوكرانية وستدعم إعادة إعمار أوكرانيا.
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